تمكنت مباحث شرق النيل من القبض على ثلاثة آخرين في بلاغ مقتل تاجر سعد قشرة الشاب ميرغني محمد عبد الرحمن الذي عثر عليه قتيلا بالقرب من كوبري المنشية وكانت المباحث قد القت القبض في وقت سابق على احد المتهمين والذي ارشد على آخرين وبالرجوع للتفاصيل الاولية نجد ان اسرة القتيل دونت بلاغا بفقدانه.

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وبعد ايام معدودة تم الابلاغ عن جثمان بالقرب من كوبري المنشية وبحسب صحيفة الدار، تبين من خلال التحري ان الجثة للتاجر المفقود ليتم تدوين بلاغ اولي تحت مادة الوفاة في ظروف غامضة وبواسطة اورنيك جنائي تم نقل الجثة للمشرحة لمعرفة اسباب الوفاة وتبين ان الجثة بها طعنة بآلة حادة كما يوجد كسر في الرجل اليسرى. وباشرت الشرطة تحرياتها الى ان تم القبض على اربعة اشخاص لا زال التحري جار معهم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)