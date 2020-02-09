سلمى سيد أين اختفت؟!

المذيعة المثيرة للجدل سلمى سيد التي قيل انها صاحبة اعلى أجر في المذيعات اين اختفت وما هو جديدها الآن؟. Advertisements من المنطق الاتصال بها وسؤالها اين هي الآن وما هو جديدها، وقالت صحيفة الدار ان الغرور يمنعها ان ترد على المكالمات. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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