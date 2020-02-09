وفاة شاب سوداني في طائرة بمطار جدة السعودي

التاريخ: 09-فبراير-2020 فى : حوادث 81 مشاهدة Advertisements فجعت احدى الاسر بمنطقة امبدة بوفاة ابنهم نزار عبد الباقي محمد يعقوب وذلك على اثر وفاته داخل الطائرة اثناء هبوطها بمطار جدة العسودي لتتلقى اسرته النبأ الحزين بوفاة ابنهم البالغ من العمر ثلاثون عاماً. ووفقاً لصحيفة الدار ان الشاب المرحوم نزار كان قد غادر السودان قبل عام، وعند تفكيره في العودة الى ارض الوطن استغل الطائرة القادمة الى مدينة جدة ومنها السفر الى الخرطوم. الا ان المنية فاجأته عند هبوط الطائرة لتتلقى اسرته الخبر الحزين ليتم التنسيق مع بعض اقاربه الموجودين بمدينة جدة لاستلام الجثمان عبر توكيل لتكملة الاجراءات لتتقبل اسرته التعازي بوفاة ابنهم الشاب له الرحمة والمغفرة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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