الشمالية تتوقّع (400) مليون جنيه من التعدين في 2020م

كشف المدير العام لوزارة التخطيط العمراني والبنى التحتية بالولاية الشمالية المهندس خالد موسى، أن نصيب الولاية من التعدين خلال العام المنصرم بلغ (250) مليون جنيه، وتوقّع وصول إيرادات التعدين خلال 2020م إلى (400) مليون جنيه.

وأعلن موسى في اجتماع برئاسة والي الشمالية في دنقلا (السبت)، أن حجم الحديد الموجود بمنطقة “القعب” يُقدَّر بـ(1.5) مليار طن، بجانب (500) مليون طن حديد بمنطقة حلفا، وأكّد توافُر كميات كبيرة من “الرخام والسلكا والقرانيت والفسفور” بالولاية، ودعا المستثمرين للدخول في هذه المجالات.

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وفي سياق آخر، أوضح مدير عام وزارة المالية والقوى العاملة بالولاية حافظ عوض الكريم بحسب صحيفة الصيحة، أنه لا توجد رسوم مالية على الإنتاج الزراعي، ولفت إلى أن الرسوم مُتعلّقة فقط بالإجراءات، بجانب رسوم إيجارات الأراضي الزراعية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)