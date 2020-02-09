ارتفاع نسبة العمى في السودان  

كشف اختصاصيو عيون عن ارتفاع في نسبة مسببات العمى في السودان، وعزواالاسباب التي تعذر الوصول للمناطق الطرفيةمن البلاد لاجراء العمليات الخاصة بالمياه البيضاء “الكتراكت” والتي تعتبر المسبب الرئيسي للعمى. وقالوا ان هنالك مرضى لا يستطيعون تغطية تكاليف العمليات اما بسبب الفقر او الجهل.

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وأشار اختصاصيو العيون بحسب صحيفة السوداني الدولية الى ان عددا من الولايات تفتقر لمستشفيات عيون وبعضها تنقصه المراكز المختصة للتدريب مما يجعلها في حاجة لانشاء مراكز واقسام، فيما يحتاج المتوفر منها لاعاداة التأهيل ودعمها بالاجهزة الطبية، كما ان جل عمليات وعلاج العيون تتمركز بالخرطوم وعواصم الولايات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)