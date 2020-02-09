السُّودان يخسر انتخابات عضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي

خَسِرَ السُّودان، عُضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي في انتخابات الحُصُول على العُضوية التي جرت أمس على هامش اجتماعات القِمّة العادية للاتحاد الأفريقي الرابعة والثلاثين التي تُجرى فعالياتها بأديس أبابا حالياً.

Advertisements

وعَلِمَت مصادر، أنّ الدول التي نالت العُضوية عبر الانتخابات هي “إثيوبيا، مصر، السنغال، تشاد، بنين، ملاوي، موزمبيق، غانا، جيبوتي والكاميرون”.

وبدأت القمة بحسب صحيفة الصيحة أمس، وسط حُضُورٍ مُتوسِّط، وقاد السودان رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، برفقته عدد من الوزراء وكِبَار المسؤولين. ويتوقّع أن يقدِّم اليوم خطاب السُّودان أمام القِمّة التي ستُتختم مساء اليوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)