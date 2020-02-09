السُّودان يخسر انتخابات عضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي

التاريخ: 09-فبراير-2020
33 مشاهدة
خَسِرَ السُّودان، عُضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي في انتخابات الحُصُول على العُضوية التي جرت أمس على هامش اجتماعات القِمّة العادية للاتحاد الأفريقي الرابعة والثلاثين التي تُجرى فعالياتها بأديس أبابا حالياً.
وعَلِمَت مصادر، أنّ الدول التي نالت العُضوية عبر الانتخابات هي “إثيوبيا، مصر، السنغال، تشاد، بنين، ملاوي، موزمبيق، غانا، جيبوتي والكاميرون”.
وبدأت القمة بحسب صحيفة الصيحة أمس، وسط حُضُورٍ مُتوسِّط، وقاد السودان رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، برفقته عدد من الوزراء وكِبَار المسؤولين. ويتوقّع أن يقدِّم اليوم خطاب السُّودان أمام القِمّة التي ستُتختم مساء اليوم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر السُّودان يخسر انتخابات عضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.