وفدٌ وزاريٌّ إثيوبيٌّ عالي المُستوى يزور السودان فبراير الحالي

أعلن السفير الإثيوبي بالخرطوم شيفارو جارسو، عن زيارة وفدٍ وزاري إثيوبي عالي المُستوى للسودان يوم 17 فبراير الحالي لتحريك ملفات الاستثمار وإحكام التّنسيق بين الخرطوم وأديس أبابا في العديد من المَحَاور.

والتقى وفدٌ من السفارة الإثيوبية بحسب صحيفة الصيحة أمس، بوالي الجزيرة المُكلّف اللواء ركن أحمد حنان صبير بقصر الضيافة بود مدني، وأعلن الوالي استعداده للتّعاوُن والتّنسيق مع السفير الإثيوبي لصالح خدمة الشعبين، وأشاد بالعلاقات والتحسُّن الذي شَهِدَته علاقات السُّودان بمُختلف دُول العالم في ظِل سِياسَة الانفتاح بعد ثورة ديسمبر.

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فِيمَا أوضح السفير جارسو، أنّ سد النهضة سَيسهم في تَطوير الزراعة بالبلدين وجَعل النيل الأزرق منطقة سياحية، وأكّد أنّ تصدير البُن الأثيوبي عبر ميناء بورتسودان أفضل من التصدير عبر ميناء جيبوتي، وقال إنّ زيارة الجزيرة تهدف للوقوف على تجربة الولاية الناجحة في الزراعة والثروة الحيوانية، والوقوف على أوضاع الجالية الإثيوبية، وأشاد بالمُعاملة الكريمة والرعاية التي تجدها الجالية من حُكومة ومُواطني الولاية، وأضاف بأنّ حُرية التحرُّك والتنقُّل بين البلدين تُعزِّز جُهُود الاتحاد الأفريقي في حُرية التنقُّل بين الدول الأفريقية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)