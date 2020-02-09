احتجاجات بسنار وقطعة الخُبز تصل لـ(5) جنيهات

شَهِدَت مدينة سنار، تظاهُرات محدودة، احتجاجاً على نُدرة الخُبز في الأفران وبيعه بسعر (5) جنيهات للقطعة الواحدة.

وقال مُقرر قوى الحرية والتغيير بولاية سنار، خوجلي بشير بابكر، إنّ عاصمة الولاية شهدت تظاهرات محدودة لمُواطنين بشوارع حي القلعة احتجاجاً عَلَى رَغيف الخُبز، ووصف الأزمة بالحرجة والمُؤقّتة بسبب عدم توافر الدقيق المدعوم للأفران، وتوقّع انفراج أزمة الخُبز خلال اليوم “الأحد”، وأعلن عَن وُصُول كِميات من الدقيق مساء أمس من الخرطوم.

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وأعلن والي ولاية سنار المُكلّف اللواء الركن محمد عثمان حمد المُتواجد بالخرطوم لحل مُشكلة الدقيق والوقود بحسب صحيفة الصيحة، استلامه حِصّة الولاية من الدقيق، وأكّد شحنها للولاية.

وأصدرت قوى الحرية والتغيير بمحلية سنار، بياناً أدانت فيه إقدام الجهاز التنفيذي بمحلية سنار على اعتماد رفع سعر الخُبز من (1) جنيه إلى (5) جنيهات بدون الرجوع إليها، واعتبرت الخطوة تجاوُزاً لمُوجِّهات المركز.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)