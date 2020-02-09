البوشي: نطالب بكيان يضمن سلامة وحقوق الشيف السوداني

ذكرت الاعلامية حميدة البوشي ان الشيف السوداني متطور و”عالمي” وقد نال استحسانه في كثير من دول العالم واكتسب ثقة كاملة.

ودعت البوشي لتكوين كيان يحمي حق الشيف ويساعد في تطويره وحفظ حقوقه وسلامته بتكوين شراكة بينه ووزارات الثقافة والصحة والسياحة حتى يتسنى عبره التوسع في الدور الكامل له عبر البيوت الشعبية والفنادق والمطاعم، وأضافت بحسب صحيفة السوداني الدولية انها تعتبر هذه الخطوة في غاية الاهمية من اجل كثير من الضمانات منها سلامته ورقابته، فالشيف اكثر تعرضا للمخاطر وهو عرضة للحريق والنار والزيت الحار وحتى يتسنى ايضا مراقبته من تفشي الامراض والاوبئة وهذا الكيان يضمن ايضا متابعته وتأهيله وضمان تمثيله عبر المشاركات الداخلية والخارجية وغيرها، “بتجينا دعوات من كل العالم، لكن ما بعرف اوديها وين؟

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وختمت حديثها، نأمل في متابعة واشراف الدولة على الامر حتى نتمكن من ادخال ثقافات صحية وغذائية من شأنها التقليل من السلبيات المصاحبة لهذا الأمر.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)