الإمارات تغلق أكثر من (3) آلاف حساب بنكي لسودانيين

قالت مصادر صحفية أن الإمارات قررت إغلاق اكثر من “3” آلاف حساب بنكي في بنك واحد لسودانيين مقيمين بدولة الإمارات نتيجة تحويلات من تجار العملة لأصحاب الأعمال في دبي خارج النظام المصرفي.

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وتشير المعلومات بحسب صحيفة السوداني الدولية، ان الاغلاق شمل كل من صرافة ارسال، والياقوت، والعمدة، وعبدالله كنانة، وهي مكاتب صرافات في الشارقة ودبي تم اغلاق صرافاتهم بطلب من الحكومة السودانية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)