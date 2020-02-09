اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

ود مدني.. أزمة الخبز تراوح مكانها

0 نشر
Samira Yousif 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 09-فبراير-2020

13 مشاهدة

ود مدني.. أزمة الخبز تراوح مكانها

تفاقمت أزمة الخبز بمدينة ودمدني، ما أدى لتذمر واسع وسط المواطنين، ووصل سعر الرغيفة في السوق الأسود ٥ جنيهات.

 

Advertisements

وفي الاثناء كشفت مصادر بحسب صحيفة الجريدة، عن وجود نقص حاد في حصة الولاية من الدقيق المدعوم بنسبة ٦٥%. ومن جهتها أرجعت مدير عام وزارة المالية والإقتصاد والقوي العاملة بالجزيرة إخلاص حسين، نقص حصة الولاية من الدقيق المدعوم لعدم توفر الخام لدى المطاحن وتكلفة الترحيل الى جانب إضراب العاملين بعدد من المخابز.

 

وأكدت أن ولاية الجزيرة ستعمل على توفير حصة الولاية المتفق عليها خلال الايام القادمة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، وأوضحت أن وارد الولاية الخميس الماضي من الدقيق بلغ (4.050) جوال زنة (50) كيلو بدلاً عن (13) ألف.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ود مدني.. أزمة الخبز تراوح مكانها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا