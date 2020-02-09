ود مدني.. أزمة الخبز تراوح مكانها

تفاقمت أزمة الخبز بمدينة ودمدني، ما أدى لتذمر واسع وسط المواطنين، ووصل سعر الرغيفة في السوق الأسود ٥ جنيهات.

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وفي الاثناء كشفت مصادر بحسب صحيفة الجريدة، عن وجود نقص حاد في حصة الولاية من الدقيق المدعوم بنسبة ٦٥%. ومن جهتها أرجعت مدير عام وزارة المالية والإقتصاد والقوي العاملة بالجزيرة إخلاص حسين، نقص حصة الولاية من الدقيق المدعوم لعدم توفر الخام لدى المطاحن وتكلفة الترحيل الى جانب إضراب العاملين بعدد من المخابز.

وأكدت أن ولاية الجزيرة ستعمل على توفير حصة الولاية المتفق عليها خلال الايام القادمة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، وأوضحت أن وارد الولاية الخميس الماضي من الدقيق بلغ (4.050) جوال زنة (50) كيلو بدلاً عن (13) ألف.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)