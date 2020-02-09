اكتمال الترتيبات لنقل (159) طالباً سودانياً من “ووهان” الصينية

تحصلت مصادر، على آخر المعلومات بشأن نقل الطلاب السودانيين من منطقة “ووهان” الصينية الموبؤة بفيروس “كورونا”، وأكدت المصادر إكمال السلطات الحكومية لكل الترتيبات، خاصة المتعلقة بتجهيز مقر حجز الطلاب الذي سيستقبل العائدين مباشرة من مطار الخرطوم الدولي.

Advertisements

وقالت المصادر إن المقر يقع في منطقة جنوب الخرطوم، وإن كل المتطلبات بما فيها الإعاشة لفترة أسبوعين اكتملت، بجانب اكتمال ترتيبات الطائرة التي ستقلهم، وتبقى فقط تحديد زمن منحها إذن الهبوط من قبل السلطات الصينية لنقل الطلاب، وأوضحت أن السلطات الصينية لديها طلبات كثيرة مماثلة من كل دول العالم لإجلاء منسوبيها.

وبحسب صحيفة الصيحة، فإن عدد الطلاب السودانيين الذين سيتم ترحييلهم (159) طالباً، وأنهم بكامل الجاهزية وفي انتظار وصول الطائرة لنقلهم، وقطعت المصادر بأن كل الجالية بخير بمن فيهم الطلاب. فيما أكدت المعلومات أن الفيروس في انتشار متزايد، وأن أكثر من (300) إصابة تم رصدها في العاصمة بكين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)