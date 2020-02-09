ننشر تفاصيل مطالب الحكومة ببعثة سياسية تحت الفصل السادس لدعم السلام

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الأحد 9 فبراير 2020
كتب
الخرطوم- محمد أمين
طلبت الحكومة السودانية من الامم المتحدة، تشكيل بعثة سياسية خاصة تحت الفصل السادس لدعم عملية السلام تشمل كامل الاراضي السودانية.
واوضح بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء اليوم ( الاحد) ان هذا الطلب جاء بعد نقاشات داخل الامم المتحدة حول ترتيبات مابعد قوات حفظ السلام المشتركة في السودان ( يوناميد).
وأضاف على أن يكون تواجد الأمم المتحدة في السودان "متكاملاً ومتوائماً من الناحية الاستراتيجية، وتحت قيادة واحدة."
واشتمل الطلب على ادارج بعض العناصر في ولاية البعثة على راسها دعم تنفيذ الوثيقة الدستورية، توفير الدعم بالمساعي الحميدة لمفاوضات السلام ، المساعدة في التعبئة للمساعدات الاقتصادية الدولية، تقديم الدعم التقني في وضع الدستور، والمساعدة في توطيد المكاسب في دارفور.
كما حوى الطلب بحسب البيان بسط سلطة الدولة مع زيادة التركيز والمشاركة في النيل الأزرق وجنوب كردفان، ودعم إعادة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم وإعادة دمجهم، والعدالة الانتقالية، وحماية المدنيين وبناء قدرات قوات الشرطة.
واشار البيان إلى أن السودان طلب من فريق الأمم المتحدة القطري في السودان توسيع عملياته من حيث الحجم والنطاق.
وحث المجتمع الدولي على تقديم المساعدات في القضايا القضايا المستعجلة المطروحة لإرساء الأساس لمسيرة السودان على طريق السلام والازدهار.
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