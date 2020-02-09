ريشموند يقود هجوم المريخ ضد الاهلي شندي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : يقود هجوم المريخ في مباراة اليوم ضد الاهلي شندي في بطولة الدوري الممتاز الممتاز اللاعب الغاني ريشموند وكان اللاعب قد حرم من اللعب في مباراة الجولة الاولى امام هلال الجبال والتي كسبها المريخ بثلاثة اهداف ويعد اللاعب محل اعجاب الفنيين والمراقبين.

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