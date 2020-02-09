عرض عربي ضخم لنجم الهلال محمد موسي الضي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت متابعاتنا الدقيقة أن لاعب الهلال محمد موسي الضي تلقي عرضا ضخما من احد الاندية العربية وذلك للانتقال للعب في الدوري الخليجي خلال الفترة المقبلة وتفيد المتابعات أن اللاعب لم يكشف عن هوية العرض لارتباطه مع الهلال بالنصف من بطولة الدوري الممتاز وأن الضي سيحسم الامر خلال نهاية الموسم ليحدد ما اذا كان سينتقل للعب في الدوري الخليجي ام لا

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