إستقرار في أسعار العُملات الاجنبية بالأسواق الموازية بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كَشَفَت جولة بالسوق المُوازي للعُملة أمس، عن استقرار أسعار العملات،وأوضح أحد المُتعاملين للصحيفة، أنّ سعر الدولار بلغ (100) جنيه، فيما بلغ سعر بيع الريال السعودي (26.600) جنيه والشراء (26) جنيهاً.

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