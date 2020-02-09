كابتن الهلال يطالب مدرب الازرق (النقر ) بالاستقالة

الخليج 365 : طالب لاعب الهلال السابق ورئيس تجمع قدامي اللاعبين الكابتن شوقي عبد العزيز . مدرب الهلال الحالي الفاتح النقر بضرورة تقديم استقالته من تدريب الهلال وقال عبد العزيز ان الوضع الحالي في الازرق لا يسر وان التدخلات،الادارية في عمل الجهاز الفني واضحه ومنذ وقت طويل مطالبا النقر بالابتعاد عن هذا الصراع وترك العمل مع رئيس الهلال الحالي اشرف الكاردينال.

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