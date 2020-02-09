الصاغة : شركة الفاخر تطبع عملة لشراء الذهب

الخليج 365 :

كشف رئيس الاتحاد العام للصاغة والمعدنين بالسودان اللجنة التمهيدية محمد تبيدي عن قيام شركة الفاخر بطباعة عملة جديدة لشراء الذهب ، واضاف اكتشفنا ذلك من خلال العملة التي تتعامل بها شركة الفاخر معنا، ولاحظنا ان العملة ورقها جديد ويكشف انها طبعت حديثاً، منوها الى ان شركة الفاخر هي من تحتكر الذهب الآن وتغطي فترة الفراغ، وباسعار جيدة جداً، ونوه الى ان القوانين التي صدرت بفك احتكار الذهب لم تنفذ على ارض الواقع، ولا نريدها ان تكون حبراً على ورق ونريدها ان تكون واقعاً وتنفيذها في اعجل ما يكون.

وأشار تبيدي بحسب صحيفة السوداني الدولية الى اعتماد رئيس لجنة التسيير بطريقة توافقية، وهو شيخ الصاغة محمد تبيدي بعد ان طلبت منا الجهات المختصة اختيار رئيس توافقي، ووصف عمل لجنة التفكيك بالبطيء وأردف قائلاً: اللجنة مفروض تستلم الشعبة بالقانون ولكن لهم ما يقارب الاسبوعين يوعدونا باستلام الشعبة ولا يتم التنفيذ، مما يثير الحيرة والشكوك، والقوانين التي سنت لن تنفذ ما لم يتم تسليم الشعبة للجنة التسيير.