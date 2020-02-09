شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف وكيل وزارة الطاقة والتعدين حامد سليمان عن تعطّل مصفاة الخرطوم بنسبة”50%”. وقال سليمان في تصريحاتٍ لصحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الأحد” إنّ المصفاة متعطّلة بنسبة”50%” فقط وليس كليًا. وذكر أنّ الثانية تعمل بطاقتها القصوى. Advertisements ونبّه إلى أنّ العمل يسير على قدمٍ وساق لإصلاح الأنبوب المعذي للمصفاة التي تغطي ثلثي احتياج البنزين وأكثر من نصف احتياج الجازولين. وقال سليمان إنّ استيراد الوقود يتمّ بالاشتراك مع وزارة المالية وليس الوزارة وحدها. وأضاف أنّ أحد أسباب الأزمة الحالية وجود تجارة كبيرة لتهريب وتسريب المواد البترولية. ومضى قائلا” هذا دور الجهات الرقابية الأمنية”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الطاقة : مصفاة الخرطوم متعطّلة بنسبة”50%” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.