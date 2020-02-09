الشرطة الفرنسية توقف 32 من “السترات الصفراء” في العاصمة باريس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، السبت، احتجاجات متجددة لحركة “السترات الصفراء” ضد سياسات حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، حيث أوقفت الشرطة 32 محتجاً.

وتجمهر محتجو السترات الصفراء في ميدان “بالاس رويال” بباريس، في حين تجمهرت مجموعة أخرى منهم في حي “سانت غلود” وانطلقوا في مسيرة إلى حي “بيريه” بباريس، وسط إجراءات أمنية مشددة

وتعدّ مظاهرة السبت، الـ65 لمحتجي السترات الصفراء، حسب مراسل الأناضول.

وذكر بيان صادر عن مديرية أمن باريس، أن الشرطة أوقفت 32 متظاهراً،وفرضت غرامات مالية على 140 شخصاً أخرين بينهم أحد قيادات السترات الصفراء لمشاركتهم في مسيرة غير مرخصة بحسب البيان.

ويواصل أصحاب السترات الصفراء احتجاجاتهم منذ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.

وتشهد فرنسا، منذ أكثر من عام، احتجاجات عمالية اعتراضا على إجراءات حكومية أخرى متعلقة بالضرائب ومستوى المعيشة، أبرزها حراك “السترات الصفراء”، الذي ينظم مسيراته أيام السبت من كل أسبوع.