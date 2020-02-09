اتفاق بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية مسار شرق السودان

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
اتفقت الحكومة الانتقالية في السودان، والجبهة الثورية مسار ”شرق السودان“ على مبادئ عامة والديباجة والمسائل المتعلقة بنظام الحكم، طبيعة الدولة السودانية.
وعقدت الحكومة برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي وقيادات مسار الشرق برئاسة د. اسامة سعيد، جلسة المفاوضات، بفندق بالم افريكا صباح اليوم السبت، بحضور رئيس فريق الوساطة بجنوب السودان، توت قلواك.
ومن المنتظر أن يستئنف الطرفان مواصلة التفاوض صباح الاحد وفق ”إعلام المجلس السيادي“ حول قضايا التعليم والصحة وقسمة الثروة ومشاركة شرق السودان في مؤسسات الحكم في الفترة الانتقالية.
وكان الوفد الحكومي لمفاوضات السلام، ناقش بالتفصيل ورقة قدمها وفد مسار الشرق في جولة التفاوض السابقة.
على صعيد ذي صلة، أعلنت الوساطة (السبت)، عن رفع جلسات التفاوض في مسار ”دارفور“ لمدة 24 ساعة، لإعطاء أطراف التفاوض فرصة لإجراء مزيدا من التشاور، علي ان يتم استأنفها الإثنين.
وتوقفت المفاوضات مسار دارفور، حول بعض القضايا من بينها قضية ”المحكمة الخاصة بدارفور، انشائها وتمويلها، وقضية المحكمة الجنائية الدولية“.
واشار عضو فريق الوساطة الي ان ثمة توافقا كبيرا حول القضايا التي كانت محل خلاف في جولة التفاوض السابقة.
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