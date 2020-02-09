“أنصار الله” تعلن إسقاط طائرة استطلاع تجسسية تابعة للتحالف

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت جماعة أنصار الله، مساء اليوم السبت، إسقاط طائرة استطلاع مسيرة، تابعة لقوات التحالف العربي، في محافظة الحديدة غرب اليمن.
وقالت “أنصار الله”، عبر قناة المسيرة الناطقة باسمها، إن الجماعة “أسقطت طائرة تجسسية لقوى العدوان (التحالف) في أجواء منطقة الكيلو 16 (شرق الحديدة)”، موضحة أن “إسقاط الطائرة جاء بعد خرقها اتفاق السويد وقيامها بمهام عدائية”.
واتهمت “أنصار الله”، بحسب المسيرة، القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، بـ”منع رئيس لجنة التنسيق الأممية في الحديدة الجنرال أبهيجت جوها، من زيارة منطقتي حيس والدريهمي، جنوب الحديدة”، بحسب قناة المسيرة.
ولم يصدر، حتى الآن، أي تعليق من الأمم المتحدة على اتهامات الجماعة للقوات الحكومية.
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