(هاآرتس): التطبيع يمكن السودان من الوصول للأموال لإنعاش اقتصاده

التاريخ: 09-فبراير-2020
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وصفت صحيفة (هاآرتس) الإسرائيلية، التطبيع مع السودان بأحد الثوابت القيمة، وقالت إن التطبيع العملي مع السودان هو أحد الأصول القيمة للغاية، إذ يوفر موقعه الجغرافي على شاطئ البحر الأحمر أهمية استراتيجية هائلة، ويمكن أن يضمن اعتماده الاقتصادي على الغرب مصالح إسرائيل.
وأضافت الصحيفة بأن التطبيع من شأنه أن يمكن السودان من الوصول إلى الأموال لإنعاش الاقتصاد وقطاع الاستثمار بعد أن حرمت قائمة الإرهاب والديون الخارجية البلاد القروض والإعانات من المؤسسات الدولية، واعتبرت أن المزايا التي تحدث عنها رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان تتعلق في الغالب بالمال، وبصورة أساسية حول قدرة السودان على الوصول لرأس المال، إذ منذ إزاحة عمر البشير في أبريل الماضي، تم تعليق الكثير من المساعدات المالية مما حد قدرة المؤسسات الانتقالية في الحصول على الشرعية الدولية وإدخالها للبلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماع المفاجئ بين بنيامين نتنياهو والبرهان تسبب بعاصفة سياسية في السودان، ليس فقط بسبب الصراع مع الفلسطينيين، مما يحتم تطوير شبكة العلاقات الحساسة بحذر شديد، لأنه يمكن أن ينهار إذا أصبح شعاراً للانتخابات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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