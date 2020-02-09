العباسي: تدخلات المكون العسكري في السياسة الخارجية فوضى دستورية

حمل القيادي بقوى الحرية والتغيير الطيب العباسي، المكون المدني مسؤولية تغول العسكر على اختصاصاته باعتبار أن المدنيين سمحوا للمكون العسكري أن يتمدد في صلاحياته، ودلل على ذلك بتركهم ملف السلام له، وأكد أن تجاوزات العسكري ولدت لديه أطماع، وقال العباسي لـ(الجريدة): المكون العسكري أصبح لديه رغبة في مزيد من التغول على صلاحيات المدنيين حتى وصل الأمر إلى لقاء عنتبي.

واستنكر لقاء البرهان برئيس الوزراء الاسرائيلي لجهة أن تلك الخطوة لم تقدم عليها حتى الانظمة الدكتاتورية والشمولية من قبل، وأوضح أن المكون العسكري بهذا اللقاء خرق للوثيقة الدستورية وكفيلة باتخاذ إجراءات قانونية ضد البرهان، ورأى العباسي أن تدخل المجلس السيادي في إختصاصات مجلس الوزراء والذي تمثل في لقاء عنتيبي يقود إلى فوضى دستورية تؤدي إلى طلاق بين المكون العسكري والمدني.

Advertisements

وأردف: المكون المدني والعسكري يعيشون في فترة طلاق بائن بينونة صغرى، وتخوف من أن تؤدي زيادة التدخلات والخلافات الى طلاق بائن بينونة كبرى بين مكونات الحكومة الانتقالية. وحذر من مغبة أن يعطي ذلك فرصة للنظام البائد للعودة من جديد للسلطة، ونوه الى أن العسكر يظنون أن الشراكة في السلطة هي تبادل ادوار، وأكد بحسب صحيفة الجريدة، رفضهم لتدخل مجلس السيادة في السياسة الخارجية، وشدد على أن القرارات التي اتخذها المجلس السيادي فيما يلي لقاء عنتيبي يجب أن تخضع إلى دراسات إستراتيجية، وبرر ذلك لجهة أن التطبيع لا تتولى شأنه السلطة السيادية فقط وانما يخضع لكل السلطات التنفيذية والسيادية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)