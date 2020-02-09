إزالة التمكين توقف (3) لجان تابعة للتخطيط العمراني

التاريخ: 09-فبراير-2020 فى : أخبار 10 مشاهدة أصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال قراراً قضى بايقاف ثلاث لجان تابعة لوزارة التخطيط العمراني ولاية الخرطوم تضم لجنة الخدمات الاستثمارية، لجنة التخطيط المفوضة ولجنة تقييم الأراضي. Advertisements وكانت صحيفة الجريدة كشفت عن وجود شبهة فساد في تخصيص أراضي زراعية لعدد من المسؤولين بحكومة الولاية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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