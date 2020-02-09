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إزالة التمكين توقف (3) لجان تابعة للتخطيط العمراني

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 09-فبراير-2020

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إزالة التمكين توقف (3) لجان تابعة للتخطيط العمراني

أصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال قراراً قضى بايقاف ثلاث لجان تابعة لوزارة التخطيط العمراني ولاية الخرطوم تضم لجنة الخدمات الاستثمارية، لجنة التخطيط المفوضة ولجنة تقييم الأراضي.

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وكانت صحيفة الجريدة كشفت عن وجود شبهة فساد في تخصيص أراضي زراعية لعدد من المسؤولين بحكومة الولاية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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