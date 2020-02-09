إضراب العاملين بجبل أولياء يدخل يومه الخامس

أمهلت لجان مقاومة الكلاكلات الموظفين بمحلية جبل أولياء 3 أيام لرفع إضرابهم عن العمل الذي دخل يومه الخامس، وهددت بتنفيذ وقفة احتجاجية أمام المحلية لايقاف المعتمد وتسيير دولاب العمل بالمحلية.

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وقال عضو من لجان المقاومة لصحيفة الجريدة إن اضراب العاملين بمحلية جبل اولياء دخل يومه الخامس، ولذلك عقدت لجان المقاومة اجتماعاً وأعلنت خلاله إمهال المعتمد والموظفين 3 ايام لمزوالة عملهم، وأضاف: حددت اللجان يوم الثلاثاء القادم كموعد نهائي للموظفين وبعده ستقوم اللجان بتنفذ وقفة احتجاجية لايقاف المعتمد وتعيين معتمد وتسيير دولاب العمل بالمحلية.

في وقت كشف فيه عن قيام لجان مقاومة جبل أولياء باغلاق الوحدات الادارية بالجبل كافة، وتنتظر زيارة لمسؤول من مجلس الوزراء وقوى اعلان الحرية والتغيير للوقوف على قضيتهم.

وأكد عضو لجان مقاومة الكلاكلات، انهم ينتظرون نتائج لجنة التحقيق في الملفات المحلية التي تسلمتها لجنة ازالة التمكين، وقال هنالك مشروعات تم تنفيذها على الورق ولم تنفذ في أرض الواقع، منها مركز شباب الكلاكلة القلعة وتأهيل طريق الكلاكلة صنقعت، وكان العاملون في محلية جبل أولياء دخلوا في اضراب مفتوح، احتجاجاً على ماسموه بسلوك لجان المقاومة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)