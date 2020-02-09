التاريخ: 09-فبراير-2020
12 مشاهدة
تشهد البلاد هذه الأيام تناقصاً في كميات الدقيق الموزعة على الولايات إلى (72) ألف جوال مقارنة بـ(85) ألف جوال خلال الفترة الماضية.
وكشفت مصادر، عن انخفاض توزيع حصص الدقيق من المطاحن المعتمدة.
وبحسب صحيفة آخر لحظة، قالت المصادر أمس، إن شركة (سين) للغلال وزعت أكثر من (44) ألف جوال واستأثرت بنسبة (65%) من جملة الكميات الموزعة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تناقص حصة الولايات من الدقيق إلى (72) ألف جوال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.