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تناقص حصة الولايات من الدقيق إلى (72) ألف جوال

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التاريخ: 09-فبراير-2020

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تناقص حصة الولايات من الدقيق إلى (72) ألف جوال

تشهد البلاد هذه الأيام تناقصاً في كميات الدقيق الموزعة على الولايات إلى (72) ألف جوال مقارنة بـ(85) ألف جوال خلال الفترة الماضية.

 

وكشفت مصادر، عن انخفاض توزيع حصص الدقيق من المطاحن المعتمدة.

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وبحسب صحيفة آخر لحظة، قالت المصادر أمس، إن شركة (سين) للغلال وزعت أكثر من (44) ألف جوال واستأثرت بنسبة (65%) من جملة الكميات الموزعة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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