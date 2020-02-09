المهنيين: شهر فبراير سيكون للمواكب والمليونيات

أعلن تجمع المهنيين دعمه وتأييده للمواكب والمليونيات التي تدعو الى أستكمال هياكل السلطة الانتقالية،واكد القيادي بالتجمع مهند حامد في تصريح لصحيفة الجريدة، أن هنالك حملة شعبية قد أنطلقت و تم التنسيق لها بين لجان المقاومة وقوى إعلان الحرية والتغيير لافتا الى أن هنالك

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بعض الولايات ترى أن يكون الاستكمال باسرع مايمكن، وأقر حامد بوجود بعض العثرات التي تصاحب تلك الخطوات مؤكدا أن استكمال الهياكل أمر يهم المواطن، وقطع بان 20 وزيرا غير كافي لحكم البلاد منوها بان شهر فبراير سيكون مخصصا لاطلاق الدعوات للميلونيات وأرجع ذلك لحث الحكومة الانتقالية و الحركات المسلحة على أن الاوضاع بالداخل لا تحتمل أكثر من ذلك.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)