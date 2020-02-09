احتجاجات وإغلاق طرق بسبب الخبز ببحري

أضرم محتجون النار في الإطارات وأغلقوا طرق في بحري أمس، احتجاجاً على توقف عدة مخابز بحي “المزاد” وأحياء أخرى لإنعدام الدقيق.

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وأغلق المحتجون شارع “المزاد” الرئيسي لفترة من الوقت، قبل السماح للسيارات بالمرور، وأحرقت مجموعات عدة إطارات في الطريق، وعند تقاطع شارعي “المزاد – الزعيم الأزهري”.

ومنذ الجمعة أغلقت (3) مخابز كبيرة أبوابها بحجة إنعدام الدقيق، واشترطت مخابز زيادة سعر الرغيف ليصل سعر الواحدة منها إلى جنيهين، بزنة (90) جراماً، وقالت غرفة مراقبة الدقيق بوزارة الصناعة والتجارة بحسب صحيفة آخر لحظة، إنه تم التوصل إلى اتفاق مع أصحاب المخابز حول تكلفة الخبز.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)