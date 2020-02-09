لجان المقاومة: مليونية تصحيح المسار الثلاثاء المقبل

أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم عن عزمها الخروج في مليونية الثلاثاء المقبل لتحقيق الآمال والتطلعات ولتصحيحا للمسار والتزاماً للشهداء بأن يكتمل المسير . وقالت لجان الخرطوم في بيان لها: “لن تكون هذه هي المليونية الأخيرة حتى تتحقق كل أهداف الثورة العظيمة” . وجددت تمسكها بضرورة اصطفاف كل قوى الثورة خلف الحكومة التنفيذية ومساندتها في تنفيذ مهام وواجبات المرحلة الانتقالية وتحقيق العبور الآمن للبلاد واعتبرت أن مايحدث لا يمكن السكوت عليه او اغفاله.

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وأردفت: “لابد ان نتقدم بثبات في سبيل استكمال هياكل السلطة المدنية، صارت المحاصصة في ملف الولاة شغل قوانا السياسية، وغابت الرؤية حول المجلس التشريعي ، وتراجع ملف السلام كأولوية في هذه المرحلة الهامة من تاريخ البلاد”. وأكدت وعيها بتحدي تفكيك مفاصل الدولة البائدة وتمكينها ورموزها التي مازالت ممسكة بنواحي كثيرة ومازالت متمركزة في عصب هياكل السلطة ورأت أن ذلك أدى بعسكر السيادي ان يتجاوزوا نصوص الوثيقة الدستورية وأن ينفردوا بقرارات وطنية ليست لهم و لن تكون . واردفت بحسب صحيفة الجريدة، ربما غرهم الأمر غداً لإعادتنا للحلقة الشريرة بمغامرة انقلابية تنتج ازمتنا من جديد وأقرت بحجم التحديات والمخاطر التي تحيط بالبلاد محليا. واقليمياً و دولياً.

وأكدت ان سبيل الخروج الوحيد الالتزام بمبادئ ثورة ديسمبر و تحقيق شعاراتها والرجوع لحاضنة الثورة وحاميها في كل حي وقرية و مدينة بما يقوي صف مقاومتها ، وضرورة الالتفاف والوحدة و الاتفاق على ادارة المرحلة الانتقالية بالمسؤولية المطلوبة ، بجانب الشعب في تحقيق غاياته و تطلعاته بالحرية والعيش الكريم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)