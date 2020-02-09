غوتيرس يدعو قادة جنوب السودان الى احترام شعبهم

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قادة جنوب السودان إلى احترام شعبهم معتبراً أن عدم الاتفاق بين الحكومة والمتمردين أمر “غير مقبول” مع اقتراب انتهاء المهلة لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

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وقال غوتيريس في مؤتمر صحافي في أديس أبابا على هامش قمة للاتحاد الإفريقي من المقرر أن تُعقد الأحد وغداً الاثنين، بحسب صحيفة السوداني الدولية: “فكروا في شعبكم، احترموا شعبكم، ليس لديكم الحق في مواصلة المواجهة فيما شعبكم يعاني إلى هذا الحد”، وأضاف “إنها مسؤوليتكم الأخلاقية والسياسية بإنهاء كل ذلك والتوصل إلى الاتفاقات الضرورية كي يعود جنوب السودان إلى حاله الطبيعي.

وقال غوتيريس “من غير المقبول إطلاقاً بالنسبة إليّ الاقتراب مجدداً من المهلة النهائية من دون أن يكون هناك اتفاق على عدد معيّن من النقاط”. وتابع “حان الوقت كي يقبل قادة جنوب السودان بالتعاون وأن يكونوا جديرين بشعبهم الرائع”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)