51 ألف جوال انتاج كنانة من السكر يومياً

التاريخ: 09-فبراير-2020
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حققت شركة سكر كنانة انتاجية عالية بلغت “51” ألف جوال في اليوم كاعلى انتاجية تحققها الشركة منذ “14” عاماً.
وكشفت معلومات تحصلت عليها صحيفة السوداني الدولية ان انتاج الشركة من السكر ارتفع بصورة غير مسبوقة وعزت ذلك للجهود الكبيرة التي بذلتها ادار الشركة لتنفيذ السياسات الكلية بزيادة الانتاج والانتاجية, واوضحت ان هذه الانتاجية ستسهم في توفير السلعة بالاسواق بما يسهم في خفض اسعارها التي ارتفعت بدون وجود اي مبررات منطقية.
وأعلنت الشركة سعيها للمحافظة على التطور الكبير الذي تشهده ادارياً للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وانعاش الخزينة العامة للدولة، وأكدت استمرار الجهود لتطوير منتجات الشركة الاخرى، تنفيذاً لموجهات الادارة العليا للشركة التي تولى العاملين بالشركة اولوية قصوى، وبشرت بان هذه الزيارة ستنعكس ايجاباً على الشركة وتدفع جهود التطوير الذي تعكف الادارة الجديدة على تنفيذه خلال الفترة المقبلة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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