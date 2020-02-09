أفورقي يشن هجوماً حاداً على تجمع الدول المطلة على البحر الأحمر

شن الرئيس الاريتري اسياس ﺃﻓﻮﺭﻗﻲ ﻫﺠﻮﻣﺎً ﺣﺎﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻄﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺓ سعودية، ووصفه بكيان ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ وأضاف أن ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺑﻮﺿﻌﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺃﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭﻱ، ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ سنشارك ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ.

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وقال افورقي ﺗﻘﺪﻣﻨﺎ ﺑﺮﺅﻳﺔ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ، ﺭﺅﻳﺘﻨﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﻭﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ.

وقال افورقي خلال لقاء أمس بحسب صحيفة السوداني الدولية، إن هنالك ﻗﻮﻯ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺷﻌﺎﻝ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻟﻌﺮﻗﻠﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻭتسعى لتخريب العلاقات ﺑﻴﻦ ﺇﺭﺗﺮﻳﺎ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ. وقال افورقي نرصد الأوضاع في السودان بدقة ونساهم في خروج السودان إلى بر الأمان، وأشار الى وجود قوى داخلية وأخرى خارجية شاركت النظام السابق في السرقة تعمل على افتعال الأزمات الاقتصادية لعرقلة الفترة الانتقالية سعيا لعودة النظام السابق، ولفت إلى ما أسماه بالمافيا التي تسببت في عزلة السودان وجعلته أداة في يد المحاور، مشيرا إلى وجوب التعاطي مع الأوضاع في السودان بجدية حتى يستعيد دوره في الإقليم، وأكد بقوله يجب كنس آثار المافيا التي حكمت السودان لثلاثين عاما.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)