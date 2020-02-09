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زوج يتهم زوجته بسرقة أمواله

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manal 0 تبليغ

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التاريخ: 09-فبراير-2020

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زوج يتهم زوجته بسرقة أمواله

 

تحقق  شرطة الثورات في البلاغ المفتوح من أحد الأزواج ، حيث أفاد في بلاغه بأنه قد فقد مبلغاً مالياً ضخماً من الريالات والجنيهات السودانية ، حيث كان يضعها في أكياس تحت السرير الذي ينام عليه ، وعند إستيقاظه من النوم لم يجد الأموال ، ليقوم بتوجيه الإتهام لزوجته التي ألقت الشرطة القبض عليها والإفراج عنها بالضمانة العادية .

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لتقوم الزوجة بالقبض على الزوج في البلاغ المفتوح تحت المادة 142 متهمة زوجها بالتعدي عليها بالضرب بحسب صحيفة الدار ، ليتم حبس الزوج والإفراج عنه بالضمان ويتابع الزوج الإجراءات لتحويل بلاغه للمحكمة .

 

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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