بدر الدين الجلال: (الفوضى) في الخبز ستنتهي قريباً ونحن أولاد بلد

كشف الامين العام لاتحاد المخابز المحلول وعضو تجمع اصحاب المخابز بدر الدين الجلال عن وعود تلقاها من وزارة التجارة بان تكون هنالك اسعار واوزان محددة للخبز ترضي الجميع، وقال “الفوضى في الخبز ستتلاشى”

وقال انه يتوقع ان يصدر الوزير قراراته بشأن الخبز خلال اليوم او غد. وكشف عن ابرز التوصيات التي قدموها لوزارة التجارة عبر لجان، أبرزها تكاليف الخبز وتحديد وزن وسعر للرغيفة، ووضع نظم جديدة للتوزيع وأشار بدر الدين الى ان وزن الرغيفة حاليا لا يخضع لاي مقاييس وزن محدد.

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وعن اتهامهم بانهم نظام بائد ويريدون تأليب الشارع بسبب مطالبهم التي وصفت بالتعجيزية، قال بدر الدين بحسب صحيفة السوداني الدولية:”كل ما يقول نحنا نظام بائد كلامه مردود عليه نحنا جزء من الثورة وخيمتنا كانت موجودة في القيادة زمن الاعتصام صابنها” ونحنا اولاد بلد، ولا يمكن ان نكون نظاما بائداً، والحكومة حكومتنا وبنعتبر انفسنا مسؤولين من بقائها، وكل من يحاول ان يخل بامن البلد سنقف ضده، ونحن حريصون على امن البلد اكثر من الحكومة، والمطالب القدمناها قدمناها بمؤسسية، ولو نفذت اهلا وسهلا واذا لم تنفذ برضو اهلا وسهلا، وسنضحي من اجل الوطن ولن نضرب ولن نقيف عن العمل أبداً.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)