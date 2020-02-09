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الحكومة ومسار الشرق يتفقان ومحمد جلال يخلق أزمة تفاوض لجناح الحلو

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 09-فبراير-2020

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الحكومة ومسار الشرق يتفقان ومحمد جلال يخلق أزمة تفاوض لجناح الحلو

تسبب عضو وفد الحركة الشعبية شمال جناح “الحلو:” في ازمة في المفاوضات الجارية في عاصمة دولة جنوب السودان جوبا بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح.

 

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حيث قدم وفد الحكومة احتجاجا على ما اعتبره اساءة عضو وفد الحركة الشعبية الدكتور محمد جلال هاشم وجهها للوفد الحكومي المفاوض من خلال تسجيل فيديو متداول على وسائط التواصل الاجتماعي. وطلب الوفد الحكومي من وفد الحركة الشعبية بحسب صحيفة السوداني الدولية، طلب بتقديم اعتذار عن ما اعتبره اساءة تعرض له من العضو المذكور، الا ان وفد الحركة رفض الاعتذار مما دعا وفد الحكومة الى تقديم شكوى الى الوساطة مرفقا معه تسجيل الفيديو الذي ورد فيه الاساءة لرئيس لجنة الوساطة الفريق توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الامنية.

 

وطالب بسحب الدكتور محمد جلال هاشم من وفد الحركة الشعبية المفاوض، وهدد انه لن يجلس مع العضو المذكور على طاولة تفاوض واحدة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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