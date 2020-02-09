بيان تحذير شديد اللهجة من أمريكا إلى طرفي النزاع في ليبيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حذرت السفارة الأمريكية في طرابلس، مساء أمس السبت، طرفي النزاع الليبي من استئناف الأعمال القتالية.

ووقالت البعثة الأمريكية في طرابلس، في بيان نشر عبر حسابها على “تويتر”، إن سفير الولايات المتحدة في ليبيا، ريتشارد نورلاند، “يحذر من تجدد العمليات العسكرية في البلاد.

وأضاف البيان: “تتابع السفارة الأمريكية بقلق التقارير الموثوقة التي تفيد بأن هناك عمليات عسكرية هامة يتم التخطيط لها من قبل القوات التابعة لكل من القوات المسلحة العربية الليبية وحكومة الوفاق الوطني في المستقبل القريب”.

وتابعت: “سواء كانت عدائية أو استباقية، فإن مثل هذه الأعمال تنتهك الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في برلين”، مضيفة: “ندعو الأطراف ومؤيديها من الخارج إلى النظر بعناية في المخاطر الكامنة في مثل هذه الأعمال، ومضاعفة دعم الحوار الأمني الذي تيسره الأمم المتحدة في جنيف في محاولة للوصول إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار”.