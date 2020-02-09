وكيل وزارة الثقافة والإعلام: استقالة فيصل محمد صالح ”شائعات”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفى وكيل أوّل وزارة الثقافة والإعلام، الرشيد سعيد ما راج في وسائط التواصل الاجتماعي عن استقالة وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح.

ووصف سعيد تلك الأحاديث في تصريحاتٍ لصحيفة التيّار الصادرة اليوم”الأحد” بأنّها شائعات عارية من الصحة.

وقال سعيد إنّ الوزير يرافق الآن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في زيارته لأديس أبابا.

وأكّد أنّ صالح يمارس مهامه بصورة طبيعية.