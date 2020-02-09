“هذه هي الخارطة التي نعترف بها”… الرئاسة الفلسطينية توجه تحذير لنتنياهو

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، إن الخارطة التي نعرفها هي خارطة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ولن نتعامل مع خرائط غيرها.
وأفادت وكالة “سما”، مساء اليوم، السبت، بأن تصريح أبو ردينة جاء تعقيبا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والتي قال فيها “نحن بصدد رسم خريطة للأراضي التي ستكون وفقا لخطة ترامب جزءا من دولة إسرائيل، وهذه 800 كيلو مترا من المنطقة الحدودية”.
وشدد أبو ردينة على أن خارطة دولة فلسطين هي الخارطة التي يعترف بها العالم وفق قرارات الأمم المتحدة، وهي الوحيدة التي تحقق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وأن أية خرائط أخرى تعني استمرار الاحتلال ولا يمكن القبول بها.
وقال نتنياهو خلال خطاب انتخابي، أقيم أمام مناصريه في حزب “الليكود”، في مستوطنة معاليه أدوميم، “بدأنا برسم الخرائط والحدود مع إدارة ترامب لتنفيذ خطوة ضم مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن”.
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي:
لن تعترف أي دولة في العالم بسيادة إسرائيل في الضفة الغربية ولن تعترف بأن القدس هي عاصمتها بمعزل عن الأمريكيين.
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