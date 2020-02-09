حميدتي يتبنى مصنعاً لإنتاج الكسرة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
تبنى نائب رئيس المجلس السيادي الفريق أوّل محمد حمدان دقلو حميدتي مشاريع لإنتاج الكسرة، وتعهّد حميدتي بدفع مبلغ”35″ ألف دولار لتنفيذ المشروع على أرض الواقع.
وكشف صاحب فكرة إنشاء مصانع لإنتاج الكسرة حمد النيل محمد في تصريحاتٍ لصحيفة آخر لحظة الصادرة اليوم”الأحد” عن قيام مشاريع لإنتاج الكسرة بطريقة حديثة بتمويل من حميدتي بمبلغٍ”35″ ألف دولار لحلّ أزمة الخبز، أيّ ما يعادل”3″ مليارات جنيه بحسب سعرف السوق الموازي.
ويستهدف المشروع بحسب حمد النيل”10″ آلاف شاب بولاية الخرطوم.
وتابع أنّ الطاقة الانتاجية للمصنع ألف طرقة في الساعة بسعر مجزٍ بواقع واحد جنيه للطرقة”75″ سنتمترًا، ويعمل بالغاز والكهرباءء، ويستهلك”6″ كيلو واط كهرباء أيّ ما يعادل”6″ جنيهات.
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