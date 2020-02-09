تغريدة جريئة لمذيع بقناة “الجزيرة” تثير ضجة في وسائل التواصل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أثارت تغريدة جديدة لمذيع بقناة “الجزيرة” ضجة في وسائل التواصل الاجتماعي، وسط إشادة إسرائيلية.

ونشر المذيع في قناة “الجزيرة”، فيصل القاسم، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على “تويتر”، مساء أمس، السبت، مدح فيها الصهيونية، واتهم فيها العرب والمسلمين بـ”التخلف والرجعية”.

وأشاد مسؤولون إسرائيليون في مناصب مختلفة، بتغريدة فيصل القاسم، منهم المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، عوفير جندلمان، والناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي.وقال القاسم في تغريدته، التي نشرها، مساء أمس، السبت:

إن غالبية العرب إذا أرادوا أن يشتموك يصفونك بالصهيوني، مع العلم أن أنجح مشروع في القرن الماضي والحاضر هو المشروع الصهيوني.

وعلق المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، عوفير جندلمان، قائلا:

إن الحق مع فيصل، والحركة الصهيونية حققت طموحات الشعب اليهودي بالعودة إلى وطنه وأقامت دولته القومية من جديد على أرض أجداده.

ومن ناحيته، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي:

عندما ينطق الأستاذ فيصل القاسم بكلمة حق، بالفعل صهيوني ليست شتيمة وإنما كلمة إعجاب.

لم يكتف فيصل القاسم بتغريدته تلك، بل كتب تغريدة أخرى، أوضح من خلالها أن كلماته أثارت ضجة كبيرة، لكنه طرحا استفتاء حول الأكثر تقدما ونجاحا.. إسرائيل أم الأنظمة العربية.

والتقط المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، التغريدة الثانية للقاسم، ونشرها على صفحته الرسمية على “تويتر”.