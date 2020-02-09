ليتحد العراقيون لحرب داعش.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - السودان اليوم:

عرف العالم جيدا ارهاب داعش ومباينتها للاخلاق والسلوك القويم وشهد الجميع على انحرافها وكذبها وهى تدعى الالتزام بالدين وترفع رايته وهو منها برئ ، فالأديان جميعها تدعو للسلام والأمن ولاتقر مطلقا هذه الافعال القببحة التى ترتكبها داعش الارهابية المجرمة بإسم الدين .

وقد شهدت بعض مناطق العالم الاسلامى اسوأ انواع الممارسات والسلوكيات الارهابية التى فاقت فى شناعتها وقبحها أى شيئ حتى انه لم تشهد الإنسانية على مدار تاريخها مثيلا لها ، والاسوأ فى كل هذا الأمر ان هذه الجرائم ترتكب بإسم الدين ، ومن المناطق التى ابتليت بهذا الداء العضال وشهدت هذه الافعال الاجرامية من هذه المناطق العراق التى سعى ارهابيو داعش المجرمون الى فعل أى شيئ يغير هوية البلد ويربك خارطتها الاجتماعية لكن تصدى الشعب العراقى البطل المجاهد واصدقاءه واخوانه من المخلصين الباذلين انفسهم لصد الارهاب من بسط نفوذه وفرض وجوده ، وبفضل الله تعالى وتوفيقه وبتضحيات هؤلاء المجاهدين المخلصين تحرر العراق من قبضة الارهابيين وتمكن الاحرار من هزيمة التكفيريين واحتفى كل شريف باندحار الاجرام وسقوط حلم الارهابيين بإقامة دولة الخلافة وهرب الخليقة المزعوم من مسجد الامارة فى الموصل التى ارادوها عاصمة لدولتهم السيئة ، وحسنا فعل العراقيون وحلفاؤهم بالتصدى للارهاببين ومحاربتهم وطردهم من المناطق التى تمركزوا فيها وانطلقوا منها يهاجمون بقية البلد وبهزيمتهم توفر الامن والامان ليس فقط فى العراق فحسب بل فى كافة بلدان العالم .

وحتى لا تجد داعش المجرمة مجالا لعودتها الى الساحة العراقية وحتى لا تكرر عملياتها الاجرامية مرة اخرى فى العراق لابد ان تتضافر جهود كل العراقيين ويعملون معا من اجل حماية بلادهم من الخطر الاجرامى الارهابى الكبير الذى مثلته داعش ، واهم ماعليهم فعله هو المراقبة الدقيقة والفاعلة للخلايا النائمة ومظان تواجد الارهابيين المجرمين الذين قد يتحينون الفرص لارتكاب بعض جرائمهم ثم من الضرورى جدا ان يهتم العراقيون جيدا بتأمين الحدود مع سوريا فمنها ينطلق ارهابيو داعش المتواجدون فى مناطق يسيطر عليها الأمريكان ويحظون بحمايتهم ورعايتهم ، ويعمد الدواعش دوما الى التسلل للداخل العراقى ومحاولات التنسيق مع بعض الخلايا النائمة ويثيرون المشاكل وينشرون الرعب والارهاب فى هذا البلد لذا على العراقيين الإنتباه لهذا الأمر جيدا وقطع الطريق على الدواعش من التسلل الى بلدهم من سوريا ففى هذا تأمين لبلدهم وحماية لها من الارهاب التكفيرى الداعشى المجرم.