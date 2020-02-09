المريخ يستهدف الاستفادة من”زوبعة” أهلي شندي

الخليج 365 :

يبحث المريخ الخرطوم عندما يحلّ ضيفًا في السادسة والنصف من مساء اليوم”الأحد” على الأهلي شندي عن نتيجةٍ إيجابية يعزّز بها موقفه في المنافسة بمواصلة رحلة تقدّمه إلى الأمام والمحافظة على حصده للنقاط.

والمريخ الخرطوم نجح في الضرب بقوةٍ في أولى مبارياته بالنصف الثاني من الدوري الممتاز عندما فاز على هلال كادوقلي بملعب الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعزّز الصدارة بفارق”3″ نقاط عن أقرب منافسيه.

ويخوض الفريق الشهير بـ”الزعيم” لقاء اليوم ولاعبيه في روحٍ معنوية عالية، وهو ما سيعمل الطاقم الفني بقيادة جمال أبو عنجة على استغلال ذلك أمام أهلي شندي لتحقيق نقاطٍ جديدة.

واستعد”الأحمر” لمباراة اليوم بتجربةٍ وديّة خاضها أمام نجوم أبو سعد شارك فيها اللاعبين الذين لم يتواجدوا في مباراة هلال كادوقلي وظهر فيها الفريق بشكلٍ مثالي.

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ومن المنتظر أنّ يدفع أبو عنجة في جولة اليوم”الأحد” بكلٍ من علي عبد الله أبو عشرين، رامي كرتيكلا، أحمد طبنجة، جدو كومر، صلاح نمر، محمد التكت، ضياء الدين محجوب،أبو القاسم عبد المتعال، التش، السماني الصاوي، رمضان عجب.

أما الطرف الآخر، فيملك أهلي شندي فرصة جديدة لاستعادة توازنه بعد الخسارة الأولى بملعبه أمام هلال الفاشر.

وأهلي شندي يتواجد قبل مباراة اليوم”لأحد” في المركز الثامن برصيدٍ من النقاط يصل إلى”23″.

ويواجه الفريق الشهير بـ”الآرسنال” مصاعبٍ عديد، وأزماتٍ إدارية بجانب فقدانه لعددٍ من اللاعبين لأسباب مختلفة.

ويتطّلع أهلي شندي إلى العودة من جديد والتواجد ضمن فرق المقدمة للمحافظة على فرصة التمثيل الخارجي كما درج كلّ موسمٍ.