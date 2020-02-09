صحفي يستحق الاحترام

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

منذ ان اذيع النبأ الفضيحة عن #لقاءالعار بين #الخائنالبرهان و #المجرمنتنياهو والاوضاع تتفاعل بشدة والتباين الكبير بين الموقفين اوضح من ذى قبل وتزداد الصورة جلاء ونظافة ، فمن داع الى التصالح مع الموقف والعمل على جلب منفعة مدعاة من التصالح مع العدو واعتبار هذه #العلاقةالمشؤومة قنطرة للوصول الى رضا امريكا ، والموقف الثانى المباين 100% هو ماتبناه احرار كثيرون رفضوا بشكل قاطع التطبيع بل رأوا ان مجرد القبول بنقاش مقترح اقامة علاقات مع العدو الصهيونى هو خطأ فى حد ذاته ، والخطأ الكبير الذى يقع فيه الكثيرون هو سؤالهم عن الفائدة التى نجنيها من التطبيع وكان اللازم البحث فى أصل الجواز شرعيا واخلاقيا.

كثيرون رفضوا التطبيع واعترضوا عليه واعتبروه امر غير مقبول ، وقد عبر كل واحد منهم عن موقفه بالطريقة التى يراها مناسبة وفى كل خير لكن احدهم رفض اجابة دعوة مقدمة من البرهان وعلل ذلك بعدم استعداده الاستماع لشخص صافح #المجرم_نتنياهو ودنس يده بهذه الفعلة الشنيعة ، انه رئيس تحرير صحيفة مصادر الأستاذ الصحفى عبد الماجد عبد الحميد وتفاصيل الخبر ننقلها ادناه :

اعتذر رئيس تحرير صحيفة مصادر المتوقفة عن الصدور الأستاذ عبد الماجد عبدالحميد عن تلبية دعوة لحضور لقاء تنويري للفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة مع قادة الأجهزة الإعلامية لتنويرهم حول لقائه مع رئيس وزراء اسرائيل.

وعلق عبدالحميد علي صفحته بفيسبوك يوم الاربعاء قائلا قدمت إعتذاري عن حضور اللقاء واضاف لن أستمع لرجلٍ صافح نتنياهو وصفع أمتنا في وجهها.

انتهى ما اردنا نقله من الخبر ونقول انه موقف مشرف وكريم لشخص يستحق الاحترام والتقدير ، ولا يحق لاحد ان يعترض على الاشادة بالرجل باعتباره قد اشتهر بالوقوف ضد ثورة ديسمبر والدفاع عن الاسلامييين والعهد البائد فذاك امر آخر وحديثنا ينصب على معارضة التطبيع والرجل قد سجل موقفا يستحق الاشادة به واحترامه ولابد ان نضع نصب اعيننا الاية الكريمة

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ للهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

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التحية لمعارضى التطبيع ومنهم بالتأكيد الأستاذ عبد الماجد عبد الحميد.