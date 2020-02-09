صعود مخيف للدولار لهذا اليوم السبت

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
سجلت أسعار العملات الاجنبية في السوق الموازي ارتفاعاً مقابل الجنيه السوداني يومي السبت وصباح الأحد. وبلغ الدولار (101) جنيهاً في السوق السوداء. وقال متعاملون أن هناك ترقب وقلق كبيرين من قبل تجار الصرف بعد قرار حلّ مجالس إدارات عدد من البنوك والشركات وإعفاء مدراء من مناصبهم، وأحجم كثير من التجار عن عمليات البيع والشراء مما أحدث ارتباكاً كبيراً في السوق. وأضاف أحد التجار – فضل حجب إسمه – ننتظر قرارات جديدة.
ووصل سعر الريال السعودي إلى (26.50) جنيهاً، الدرهم الاماراتي (27.20) جنيهاً، اليورو (107) جنيهات، الجنيه الإسترليني (127.00) جنيهاً، الدينار الكويتي (239) جنيه، الجنيه المصري (6.30) جنيه، الريال العماني (199.50) جنيه، الدينار البحريني (188) جنيه، الدينار الليبي (43) جنيه، والريال القطري (26.80) جنيه.
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