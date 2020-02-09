أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الاحد الموافق 9 فبراير 2020م

الصيحة: * السودان يخسر مقعده في مجلس السلم الأفريقي * زيادة صفوف (الخبز) مع اقتراب الموعد المضروب لانتهاء الأزمة * اكتمال الترتيبات لنقل (159) طالباً سودانياً من (ووهان) الصينية السوداني الدولية: * احتجاجات لشح الخبز والبنزين ومدني عباس يعتذر * الحكومة ومسار الشرق يتفقان ومحمد جلال يخلق أزمة تفاوض * الأمين العام لاتحاد المخابز السابق: (الفوضى في الخبز ستنتهي قريباً الجريدة:

* لجان المقاومة:مليونية تصحيح المسار الثلاثاء المقبل * احتجاجات بالخرطوم ومطالبات بتعيين والي مدني * مدني يكشف لـ (الجريدة) أسباب تفاقم أزمة الخبز المجهر: * فيديو مسرب يعصف بمفاوضات الحكومة مع حركة (الحلو) Advertisements * احتجاجات في الخرطوم وعطبرة وإغلاق طرق رئيسة بسبب أزمتي الوقود والخبز آخر لحظة: * تفاقم أزمة الخبز وحميدتي يتبنى مصنعاً لانتاج الكسرة * احتجاجات ومتاريس لمواكب الثلاثاء * فيديو مسرب يربك مفاوضات الحكومة مع الحلو الدار: * (الحرية والتغيير) تصدر بياناً وتكشف أسباب أزمة الخبز * تطورات في ببلاغ مقتل تاجر سعد قشرة * رابطة الطلاب السودانيين بالصين تصدر بياناً تستعجل اجلاءهم * دعوة المظلوم اطاحت بالبشير * المحكمة تغرم صاحب مخبز باع قطعة الخبز بجنيهين * اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان الرياضيات للاساس والدراسات الاسلامية للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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