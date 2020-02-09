شاهد: الصادق المهدي وأسرته يقومون بزيارة للفنان (الكابلي) بمنزله

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قام رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي وعدد من أفراد أسرته بزيارة الفنان عبد الكريم الكابلي بمنرله بحي الراقي بالخرطوم مساء الجمعة، وذلك بمناسبة عودته سالماً للبلاد.
و عبر المهدي بحسب (صحيفة التحرير) عن تقديره لدوره الفني والوطني للفنان الكابلي، واهداه عدداً من مؤلفاته، وتمنى له دوام الصحة والعافية ووافر العطاء.
وأكد المهدي خلال اللقاء تقديره للفنان الكابلي ولفنه ولدور الفن في الارتقاء بالشعوب، ودعا إلى مواجهة الفقه المنكفئ الذي يجرم الفن.
ودعا المهدي الفنان الكابلي أن يطلع على كتابه (الدين والفن) الذي يدحض تلك الرؤى ويؤكد دور الفنون وتشجيع الإسلام لها.
من جانبه شكر الفنان الكابلي رئيس حزب الامة القومي على الزيارة وأكد على دور رسالة الفن
رافق الإمام الصادق في الزيارة عدد من بناته وأبنائه واصهاره وحفدته وقد عبروا جميعأ عن سرورهم بعودة الفنان الكابلي .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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