ضبط أسلحة وذخائر في ولاية الخرطوم كانت مُعدة للتهريب إلى إثيوبيا

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الأحد 9 فبراير 2020
أعلنت استخبارات قوات الدعم السريع بالسودان ضبط كمية من الأسلحة والذخائر في حي أمبدة بمدينة أمدرمان في ولاية الخرطوم كانت مُعدة للتهريب إلى إثيوبيا.
وقالت استخبارات قوات الدعم السريع - في بيان أمس السبت- إنه تم ضبط 15 بندقية كلاشنكوف و4 ألف طلقة كلاشنكوف، وسيارتين لتهريب الأسلحة بحوزة متهمين قاما بشحنها من ولاية شمال كردفان (وسط السودان).
وأشارت إلى أنه تم تخزين الأسلحة في منزل متهم ثالث في أم درمان، تمهيدا لتهريبها إلى إحدى دول الجوار، موضحة أن المتهمين أقرا بأنه كان مقررا إدخال الأسلحة إلى إثيوبيا، بالتنسيق مع عناصر تعمل على الحدود السودانية الإثيوبية.
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