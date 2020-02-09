"إيجاد" ترفض تمديد مهلة تشكيل الحكومة الانتقالية في جنوب السودان

الأحد 9 فبراير 2020

أعلنت السودان أن دول منظمة "إيجاد" والشركاء الدوليين، رفضت تمديد المهلة المحددة لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في جنوب السودان، والتي قاربت على الانتهاء.



وتتكون منظمة "إيجاد" من 8 دول، هي: السودان، جيبوتي، جنوب السودان، الصومال، كينيا، أوغندا، أثيوبيا، وأريتريا.

وقالت وكالة السودان للأنباء "سونا"، إن رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، ترأس مساء اليوم، اجتماع رؤساء دول إيجاد، الذي عقد على هامش اجتماعات القمة الأفريقية في أثيوبيا.

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واتفق رؤساء دول الإيجاد على تكليف رئيس المنظمة الدكتور عبدالله حمدوك، والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، بالاجتماع غدا الأحد، برئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وزعيم المعارضة رياك مشار، لحسم نقاط الخلاف بينهما على سلام دولة جنوب السودان.

وقال وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح - في تصريح صحفي - إن وزراء خارجية دول الإيجاد عقدوا اجتماعا تحضيريا برئاسة وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبدالله، خصص أغلبه للوصول إلى نقاط اتفاق حول جنوب السودان.

وتلخصت نقاط الخلاف بين طرفي الصراع في دولة جنوب السودان، في عدد الولايات، والمهلة المحددة لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وقوبل طلب تمديد المدة برفض جماعي من دول الايجاد والشركاء الدوليين.

وعقدت اجتماعات ثنائية وثلاثية بين حمدوك وسلفاكير وموسيفيني، في مسعى لتقريب المواقف، والوصول لحل للأزمة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في الوقت المحدد.