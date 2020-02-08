خبير مصرفي يرهن محاربة تجار العملة بإيقاف تهريب الذهب

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
اعتبر الخبير المصرفي ابوعبيدة سعيد، أن خطوة اغلاق حسابات مصرفية بطريقة جماعية، ربما يكون خوفا من غسيل الأموال أو تمويل جماعات معينة، وتوقع بأن إغلاق حسابات مصرفية بدبي جاء بإيعاز من الحكومة السودانية لمحاربة تجارة العملة، وقال ل(السوداني) إن الفترات الماضية حدث فيها إغلاق حسابات لكن بصورة فردية لبعض الحسابات، وشدد على أن الإجراء يحد من تجارة العملة، ولكن في حالة إيقاف تهريب الذهب.
ويشار إلى أن وسائل التواصل تناقلت خبرا حول إغلاق الإمارات أكثر من 3 الآف حساب بنكي لسودانيين مقيمين بدولة الإمارات، نتيجة تحويلات من تجار العملة لأصحاب الأعمال في دبي خارج النظام المصرفي.
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